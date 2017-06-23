В Одессу доставили группу бойцов, раненных в зоне АТО

В Одессу вчера доставили группу бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.

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Как сообщил УНИАН волонтер Андрей Танцюра, специализированный самолет доставил в Одессу 22 бойца, из которых четверо – в тяжелом состоянии.

Раненые доставлены на военный аэродром, откуда колонна машин скорой помощи перевезла их в Военно-медицинский центр Южного региона (Одесса). Четверо тяжелораненых сразу помещены в реанимацию.

По данным Танцюры, у военнослужащих сложные травмы, в частности перелом позвоночника и ожоги.

Волонтеры также сегодня начали сбор средств на покупку медпрепаратов для прибывших военнослужащих.