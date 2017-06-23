Во Львове из-за накопления мусора существует угроза распространения сверхопасных инфекций - Держпродспоживслужба

09:45, 23 июня 2017
Новости регионов
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На площадках установлено несоответствие показателей почвы требованиям санитарного законодательства.

Иллюстрация REUTERS

Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области предупредило об угрозе распространения кишечных инфекций, вирусного гепатита А, туберкулеза, туляремии и лептоспироза во Львове в связи с усиленным размножением переносчиков заболеваний и повышением температуры воздуха.

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Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что сотрудники Госпродпотребслужбы с участием полиции 18, 19 и 22 мая осуществили рейдовые обследования контейнерных площадок во Львове.

В ходе осмотра установлено, что треть из 335 площадок переполнены мусором, также зафиксированы признаки длительного невывоза (значительные объемы, характерный запах). Всего в городе 1229 площадок.

В ходе осмотра были взяты пробы воздуха и почвы, по результатам которых было установлено превышение предельного содержания загрязняющих веществ (аммиака и сероводорода) в атмосферном воздухе на 7 площадках (в Франковском, Галицком, Сыховском и Шевченковском районах). На пяти площадках в этих районах установлено несоответствие показателей почвы требованиям санитарного законодательства.

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Теги: #мусор во Львове#эпидемии инфекций