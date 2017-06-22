В Одессе задержали "черных фармацевтов"

В Одессе задержаны трое человек по подозрению в изготовлении психотропных веществ из контрабандных прекурсоров, их доход составлял до 10 млн грн в месяц.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, оперативники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили трех местных жителей, которые организовали лабораторию по изготовлению амфетамина и метамфетамина в арендованной квартире.

«Во время обысков в помещении правоохранители задержали организатора и двух «химиков». Изъято 3,8 кг амфетамина, более 100 граммов метамфетамина и лабораторное оборудование», - сообщили в пресс-службе.

По информации спецслужбы, еженедельно нарколаборатория изготавливала от 3 до 5 килограммов наркотиков и приносила злоумышленникам ежемесячный доход в сумме до 10 млн грн.

«Продукцию» злоумышленники сбывали исключительно оптовыми партиями ограниченному кругу постоянных дилеров. Сырье для изготовления психотропных дельцы получали контрабандой.

Следственным отделом УСБУ в Одесской области открыто уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, деятельность вышеназванной группировки пресечена сегодня. 21 июня.

Задержанным лицам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в прокуратуре.

Установлено, что подозреваемые сбывали наркотическое вещество через Интернет, путем закладок, получая плату криптовалютой Bitcoin.