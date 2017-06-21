В Харькове религиозная организация насильно удерживала наркозависимых

В Харькове прокуратура разоблачила религиозную организацию, где насильно удерживали около 20 наркозависимых людей.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Александра Фильчакова, «Центр по борьбе с наркоманией и алкоголизмом» в Новобаварском районе города, где удерживали граждан, разоблачили сегодня, 21 июня.

По его сведениям, уголовное производство начато по факту незаконного лишения свободы (ч. 1 ст. 146 УК Украины). По предварительным данным, центр работал в составе одной из религиозных организаций города. Он размещался в квартире жилого дома. В четырех комнатах правоохранители обнаружили около 20 человек.

Во время допроса граждане сообщили, что содержатся в центре против своей воли. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения для руководителя центра. Первоочередные следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела. Максимальная санкция статьи предусматривает 3 года лишения свободы.