В Винницкой области зафиксирована вспышка кишечной инфекции в детском саду: малышей госпитализировали

В Винницкой области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди детей дошкольного образовательного учреждения «Пролисок» пгт. Сутиски Тывривского района.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе Украины, в Винницкую областную клиническую детскую инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции было госпитализировано 5 детей младшей группы.

Всем заболевшим установлен предварительный диагноз "острый гастроэнтероколит средней степени тяжести", назначено адекватное лечение.

Во время эпидрасследования группового заболевания установлен ряд нарушений санитарного законодательства, в частности, отсутствуют условия для соблюдения персоналом пищеблока и детьми правил личной гигиены (на пищеблоке не работает умывальник для мытья рук, установлены рукомойники в группах не используются по назначению, захламлены посторонними вещами); не обеспечена групповая изоляция и недостаточное количество детских коек; нарушаются правила хранения, мойки и дезинфекции детских горшков в младшей группе; санитарное состояние холодильного оборудования неудовлетворительное.

Для лабораторных исследований отобрано 9 проб пищевых продуктов, 4 пробы воды питьевой, 70 смывов с объектов окружающей среды, обследовано 26 контактных лиц.

Детский сад закрыт на карантин.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.