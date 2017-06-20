Необходимости для чрезвычайного положения во Львове нет, "большинство города не завалено мусором" - Супрун

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает угрожающей для здоровья людей ситуацию с мусором в Львове, но не видит необходимости для введения чрезвычайного положения.

Читайте такжеЭкс-министр МОЗ считает, что AlfaJazzFest следует отменить из-за эпидемии в Львове

Об этом она сообщила сегодня на брифинге во Львове, пишет ЗИК.

Супрун сообщила, что во Львове передавала оборудование для городской детской больницы и одновременно ознакомилась с ситуацией с мусором.

«Как мы видим, большинство города не завалена мусором. Думаю, мы сможем вместе поработать – не нужно чрезвычайного положения. Потому что это на самом деле очень большая нагрузка на всех людей. Надо решить эту специфическую проблему без этого. Но увидим, как быстро мы сможем решить проблему. Сейчас я не вижу необходимости для чрезвычайного положения», – заявила Супрун.

Она проинформировала о результатах лабораторных исследований почвы на микробиологические показатели, проведенные Львовским областным лабораторным центром, которые свидетельствуют, что почва на мусорных площадках «сильно загрязнена кишечной палочкой».

«Много мусорных площадок недалеко от детских площадок, где играют дети. Мы переживаем, что будет распространяться заболеваемость... Это большая проблема, ибо из почвы доходит до воды. Или мухи летают и садятся на нашу пищу и вызывают многие заболевания», – сказала Супрун.

По ее словам, завтра на заседании правительства будет говорить об угрозах от мусора в Львове.

«Я беседовала вчера вечером и сегодня с Премьер-министром. Он все понимает, и говорит, что львовяне не сами. Он обратился к председателю ЛОГА, чтобы другие города Львовской области могли взять на себя больше мусора. Но как говорит мэр, большинство из них берут, сколько могут. Он мне сказал, что будет обращаться к вице-премьеру Зубко, чтобы он собрал всех председателей ОГА и попросил, чтобы другие брали на себя ответственность», – сказала Супрун.

По ее мнению, проблему Львова нужно решить совместно. Она также отметила, что проблемы со свалками есть и в других областях.