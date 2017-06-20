В столице - очередной случай ботулизма: киевлянин съел вяленую рыбу, купленную в "Сильпо"

В Киеве зарегистрирован очередной случай заболевания ботулизмом.

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Как сообщаетсайт Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, мужчина ел вяленого карася, приобретенного в супермаркете "Сильпо" Радомышля (Житомирская область).

Мужчину госпитализировали с диагнозом "ботулизм" в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Киева. В отделении инфекционной реанимации больному вводились противоботулинические антитоксические сыворотки типов А, В, Е.

Согласно серологического исследования, в вяленой рыбе обнаружен ботулинический протоксин типа Е.

Позже Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве опровергло информацию о том, что рыба была куплена в магазине "Сильпо". По уточненным данным, бьольной купил рыбу (окунь вяленый), промышленного производства, в продуктовом магазине ЧП Яницкая, который расположен на первом этаже помещения под супермаркетом "Сильпо". С субъектом хозяйствования ТОВ "СИЛЬПО-ФУД" данный случай не связан.