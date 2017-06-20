В Одесской области правоохранители выявили нелегальную плантацию конопли

В Раздельнянском районе Одесской области правоохранители выявили нелегальную плантацию, на которой росли 558 тыс. кустов конопли.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, накануне на полях Раздельнянского района обнаружен участок площадью около 1,5 га, который был засеян наркосодержащими растениями.

Отмечается, что, обследуя территорию района начальник Раздельнянского отдела полиции Олег Кашперук совместно с 1-м заместителем руководителя Раздельнянской местной прокуратуры Радомиром Ковалем обнаружили поле на территории Понятовского сельского совета.

В ходе обыска обнаружены и изъяты 558 тыс. кустов растений рода конопли, образцы которых отобраны и направлены на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время расследование продолжается.