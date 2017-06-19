В Донецкой области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди малышей детсада

По оперативному сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области, зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников дошкольного учебного заведения № 38 в с. Равнополь Волновахского района Донецкой области, в результате которой пострадало 9 детей младшей и старшей группы.

Читайте такжеЛьвов утопает в мусоре: городу грозит эпидемия кишечных инфекций

Все больные были госпитализированы в инфекционное отделение центральной районной больницы г.Волноваха. По результатам лабораторной диагностики, у больных выявлен антиген ротавируса.

При санитарно-эпидемиологическом обследовании заведения, были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства: не представлены документы, подтверждающие качество и сроки годности пищевых продуктов; не функционирует канализационная система на пищеблоке и в группах; в течение последних двух недель для приготовления блюд и потребление детьми используется привозная питьевая вода неизвестного происхождения (производителя не установлен); для мытья столовой посуды и кухонного инвентаря и посуды используется вода из скважины, которая по результатам мониторинговых исследований не соответствует требованиям по микробиологическим показателям и т.д.

Для проведения соответствующих лабораторных исследований отобраны смывы с объектов окружающей среды, пробы пищевых продуктов и воды кипяченой из групп, из скважины и привозной, обследовано контактных лиц. Исследования продолжаются.