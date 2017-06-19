В результате обстрела боевиками Счастья травмировано 9-летнего мальчика
15:03, 19 июня 2017Новости регионов
115
Полиция открыла уголовное производство.
Ребенок получил ранения в виде баротравмы и контузии обоих ушей / УНИАН
9-летний мальчик травмирован в результате обстрела боевиками города Счастье Луганской области.
Читайте такжеВ Марьинке в результате обстрела боевиков ранены ребенка
Как сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Луганский области, сегодня в Новоайдарское отделение полиции поступило сообщение от медиков о помощи 9-летнему ребенку, который 15 июня около в 20.30 в результате артобстрела боевиками города получил ранение в виде баротравмы, контузии обоих ушей.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter