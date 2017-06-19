В результате обстрела боевиками Счастья травмировано 9-летнего мальчика

9-летний мальчик травмирован в результате обстрела боевиками города Счастье Луганской области.

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Как сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Луганский области, сегодня в Новоайдарское отделение полиции поступило сообщение от медиков о помощи 9-летнему ребенку, который 15 июня около в 20.30 в результате артобстрела боевиками города получил ранение в виде баротравмы, контузии обоих ушей.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.