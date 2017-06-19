Львов утопает в мусоре: городу грозит эпидемия кишечных инфекций

Из-за высокой температуры воздуха и не вывезенных бытовых отходов появилась реальная угроза вспышки кишечных инфекций во Львове.

Об этом сегодня на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб, пишет galinfo.com.ua.

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«Если не обеспечить своевременный вывоз мусора из Львова, то нас ждут опасные последствия для здоровья львовян», - заявил Владимир Зуб.

Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Ирина Маруняк сообщила, что на сегодня во Львове 403 площадки переполнены мусором. С некоторых мусор не вывозили уже больше как месяц.

Она добавила, что критической является ситуация в трех районах. Сиховском – перенакопление на 193 площадках, Шевченковском – 99, Франковском – 67, Железнодорожном – 38.

В общем накопилось 8,5 тыс. тонн мусора. Для его вывоза нужно 850 машин.

Город настолько больших машин для вывоза мусора не имеет.