В Луцке 13-летний подросток без сознания попал в реанимацию с острой алкогольной интоксикацией

В Луцке 13-летний подросток без сознания попал в реанимацию с подозрением на острую алкогольную интоксикацию.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Луцка, ночью в милицию позвонил неравнодушный гражданин и сообщил, что на улице Винниченко трое детей находятся в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия патрульные обнаружили трех ребят - 11, 13 и 14 лет. 13-летний подросток без сознания лежал на земле.

Медики, приехавшие на вызов полиции, госпитализировали парня в реанимационное отделение областной детской больницы с подозрением на острую алкогольную интоксикацию.

Двух других доставили в отдел полиции, вызвали родителей и сообщили о происшествии работникам ювенальной превенции, отметили в пресс-службе.