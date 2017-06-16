В Житомирском центре крови нелегально торговали плазмой крови

11:28, 16 июня 2017
Новости регионов
147

На Житомирщине СБУ пресекла коррупционную деятельность реализацию плазмы крови.

Украинскую службу крови ожидают изменения / Фото: УНИАН
 

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 июня совместно с прокуратурой и Нацполицией пресекли в Житомирской области коррупционный механизм продажи по заниженным ценам резервов плазмы крови.

Читайте такжеВ Киеве арестовали "черных трансплантологов"

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Правоохранители установили, что должностные лица реализовывали плазму крови, изготовленную коммунальным учреждением.

Житомирский областной центр крови Житомирского областного совета и два его филиала продавали плазму крови фиктивным коммерческим структурам в два с половиной раза дешевле себестоимости. В дальнейшем дельцы реализовывали плазму крови легальной фармацевтической компании, которая производила дорогостоящий медпрепарат для дальнейшего экспорта.

Вчера во время обысков в помещении Житомирского областного центра крови, двух его районных филиалах и офисах коммерческих структур, зарегистрированных в Киеве, оперативники СБУ изъяли документацию, которая доказывает осуществление нелегальной сделки и продажу плазмы крови фиктивным структурам. По предварительным подсчетам, с использованием коррупционного механизма нанесен ущерб почти на 2 млн грн.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 5 ст.191 (присвоение или растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #коррупция в медицине