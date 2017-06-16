В Житомирском центре крови нелегально торговали плазмой крови

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 июня совместно с прокуратурой и Нацполицией пресекли в Житомирской области коррупционный механизм продажи по заниженным ценам резервов плазмы крови.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Правоохранители установили, что должностные лица реализовывали плазму крови, изготовленную коммунальным учреждением.

Житомирский областной центр крови Житомирского областного совета и два его филиала продавали плазму крови фиктивным коммерческим структурам в два с половиной раза дешевле себестоимости. В дальнейшем дельцы реализовывали плазму крови легальной фармацевтической компании, которая производила дорогостоящий медпрепарат для дальнейшего экспорта.

Вчера во время обысков в помещении Житомирского областного центра крови, двух его районных филиалах и офисах коммерческих структур, зарегистрированных в Киеве, оперативники СБУ изъяли документацию, которая доказывает осуществление нелегальной сделки и продажу плазмы крови фиктивным структурам. По предварительным подсчетам, с использованием коррупционного механизма нанесен ущерб почти на 2 млн грн.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 5 ст.191 (присвоение или растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.