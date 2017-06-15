В Запорожской области за неделю зафиксировано 5 случаев заболевания ботулизмом

За последнюю неделю зарегистрировано 5 случаев заболевания ботулизмом среди жителей города.Днепрорудное Васильевского района и г Запорожье.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, заболевание связано с употреблением вяленой рыбы, приобретенной в торговой сети.

В ведомстве сообщают, что жительница г.Днепрорудное, которая заболела ботулизмом, рыбную продукцию приобрела на Днепрорудновском городском рынке, а четверо других - в киоске «Пивасик» ФОП Чертоляс г.Запорожье.

В ходе проверки установлено, что реализация рыбы и рыбной продукции в ассортименте в киоске «Пивасик» осуществлялась при отсутствии сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. ФОП Чертоляс не зарегистрирован в реестре операторов рынка, что является нарушением ст. 22, 25 закона Украины «О основные принципы и требования к безопасности и качестве пищевых продуктов».