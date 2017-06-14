В Ивано-Франковской и Одесской областях значительно выросли показатели заболеваемости корью - Минздрав

Согласно оперативным данным МИНЗДРАВА Украины, фиксируется значительный рост числа случаев кори в Ивано-Франковской и Одесской областях.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, случаи заболевания корью в 2017 году зарегистрировано в 15 регионах Украины.

По состоянию на 13 июня 2017 года в Украине зарегистрировано 735 случаев кори, из них 536 случаев – у детей и подростков.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано только 10 случаев кори во Львовской, Черновицкой, Киевской, Черкасской областях и Киеве.

Заболевания корью в 2017 году зарегистрированы в 15 регионах. Больше всего случаев кори в Ивано-Франковской области (392) и Одесской (267).

В Тернопольской области зарегистрировали 19 случаев, Днепропетровской – 11, Винницкой – 9, Черновицкой – 8, Львовской – 7, в Закарпатской области и Киеве – по 4, Хмельницкой – 3, Кировоградской – 2. Единичные случаи зарегистрированы в Донецкой, Житомирской и Черкасской областях.

Увеличение случаев заболевания корью связано с низким охватом прививками детей и взрослых.

Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета. Симптомами кори являются высокая температура, насморк, кашель, сыпь, иногда рвота и понос. Часто осложняется пневмонией и может вызвать поражение головного мозга.

Специфического лечения кори не существует, однако болезнь можно предотвратить – вакцинацией. Сейчас в Украине используется комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи производства GSK.

Вакцинация – самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. Альтернативы вакцинации нет, подчеркнули в Минздраве.