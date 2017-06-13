В Украине - очередная смерть из-за ботулизма: 57-летний полтавчанин тоже ел вяленую рыбу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной полиции Полтавской области, 5 июня в городскую больницу Горишних Плавнив был доставлен пациент с подозрением на ботулизм.

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По словам 57-летнего мужчины, он употреблял вяленую рыбу, которую приобрел в одном из магазинов. Спасти мужчину медикам не удалось - он скончался в больнице.

Для установления обстоятельств смерти и подтверждения диагноза "ботулизм" начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Начато досудебное расследование.