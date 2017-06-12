В Одесской области выявили нарколабораторию, где выращивали элитную марихуану
На «черном рынке» розничная цена обнаруженного вещества составляет около 1 млн. грн.
В Одесской области сегодня, 12 июня, пограничники выявили нарколабораторию, изъяв наркотиков на сумму около 1 млн грн по ценам «черного рынка».
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Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, нарколабораторию, которая действовала в частном доме в поселке Александровка, разоблачили сотрудники оперативно-розыскного подразделения указанного управления.
«Лаборатория была скрыта в подвальном помещении. Там хозяйка дома выращивала каннабис, а на чердаке оперативники обнаружили ящики с около 5 кг вещества (составляет более 5 тыс. доз) готовой для употребления. На «черном рынке» розничная цена обнаруженного вещества составляет около 1 млн грн», - сообщили в секторе.
Отмечается, что для выращивания марихуаны гражданка использовала семена элитных нидерландских сортов, которое получала из-за рубежа. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Как уточнили в секторе, мероприятия проводились по процессуальным руководством прокуратуры в Одесской области совместно со следственным управлением Национальной полиции Украины в Одесской области.