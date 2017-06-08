В Сумах от ботулизма умер мужчина, который употреблял вяленую рыбу

В Сумах от ботулизма скончался 38-летний мужчина – фельдшер скорой медицинской помощи, которыйупотреблял вяленую рыбу.

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Как сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, 6 июня бригада экстренной медицинской помощи перевезла мужчину прит помощи санитарной авиации из Недригайлова (Сумская обл.) в областную инфекционную больницу с диагнозом «ботулизм».

По его информации, накануне компания из семи человек отдыхала на природе и употребляла в пищу вяленую рыбу. В этот же день вечером мужчине стало плохо, его доставили в реанимационное отделение Недригайловской Центральной районной больницы, а впоследствии - в Сумы.

«У него начались зрительные и речевые расстройства, затем - нарушение дыхания, поэтому пострадавшего подключили к искусственной вентиляции легких. Ему ввели три дозы сыворотки: одна была в областной детской больнице, еще две нашли родственники в других городах Украины. Состояние больного был стабильно тяжелое. Токсин уже разошелся в ткани. Сыворотка же действует только тогда, когда он находится еще в крови. Всеми процедурами мы только поддерживали его жизнедеятельность», - отметил Бутенко.

По данным главврача Сумской областной инфекционной клинической больницы им. Зиновия Красовицкого Андрея Сницаря, у остальных людей, которые, вероятно, тоже употребляли рыбу вместе с мужчиной, пока нет никаких проявлений болезни, но инкубационный период может затягиваться до недели и более.

Как сообщал УНИАН, несколько случаев заболевания ботулизмом на прошлой неделе было зафиксировано в Киеве и Херсонской области. Там пострадавшие тоже отравились вяленой рыбой, приобретенной в супермаркетах. Один человек умер.

По информации Госпродпотребслужбы, источником заражения стала вяленая рыба, которую производит ФОП «Меркулов А.В.», а реализует его компания «Чудо-юдо» из города Светловодск Кировоградской области.

По факту вспышки ботулизма в Киевской и Херсонской областях прокуратура Кировоградской области, на территории которой находится предприятие-реализатор рыбы, начала досудебное расследование.

В течение последней недели еще в трех областях Украины - Сумской, Полтавской и Запорожской - были зафиксированы случаи заболевания ботулизмом, связанные с употреблением рыбной продукции.

Запасов зарегистрированной сыворотки от ботулизма в Украине пока нет.