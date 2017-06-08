Япония передала Киевской областной больнице новейшее медицинское оборудование

Новейшее эндоскопическое оборудование - эндоскоп и колоноскоп - получила Киевская областная клиническая больница от правительства Японии.

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Врачи отмечают, что ранняя диагностика очень важна для успешного лечения болезни. Новое оборудование экспертного класса, дает возможность проводить обследование, выявлять патологию пищеварительного тракта на начальных стадиях и выполнять миниинвазивные лечебные методы. Модели эндоскопов имеют функцию NBI для максимально четкой визуализации пораженной слизистой, что делает возможным выявление и лечение предраковых состояний.

Вчера Киевскую областную клиническую больницу посетил и ознакомился с функционированием медоборудования Посол Японии Шигеки Суми.