В Украине стремительно растет количество случаев ботулизма из-за употребления некачественной рыбы

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, зафиксированы новые случаи заболевания ботулизмом в трех регионах Украины: в Полтавской, Сумской и Запорожской областях.

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В Полтавской области зафиксирован случай заболевания ботулизмом жительницы с. Никольское. Специалисты связывают его с употреблением продукции производства ФОП Сидоренко И.С., что осуществляет свою деятельность в г. Черкассы. Проверка предприятия (рыбоперерабатывающего цеха) ФЛП Сидоренко. установила, что сведения относительно производства рыбы вяленой отсутствуют. Следовательно не возможно установить факты изготовления и реализации продукции на данном предприятии (ассортимент, количество, места отправки и др.). Однако, согласно письменного объяснения предпринимателя, документы на продукцию, которые были представлены в торговой сети Полтавской области (а это качественное удостоверение и декларация производителя) им не выдавались, подпись и печать поддельные.

В ходе обследования предприятия выявлен ряд грубых нарушений (отсутствие эксплуатационного разрешения, неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние производства, несоблюдение технологических процессов, отсутствие ведомственного лабораторного контроля и др.).

Также зафиксировано заболевание ботулизмом у жителя пгт. Недригайлов Сумской области. Заболевание связано с употреблением вяленой рыбы домашнего изготовления, которое было приобретено в Киевской области.

Заболевание ботулизмом у жительницы г. Днепрорудное Васильевского района Запорожской области также, вероятно, связано с употреблением копченой рыбы неизвестного происхождения, приобретенного, со слов родственников пострадавшей, в КП «Днепрорудненский городской рынок».

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Директору рынка направлено требование приостановить реализацию рыбы холодного копчения, организовать проведение ветеринарно-санитарного обследования мест продажи рыбной продукции.

В то же время в Минздраве предупреждают, что в Украине отсутствует регистрация медицинских иммунобиологических препаратов таких, как сыворотки противоботулинические, сыворотка против яда гадюки и паука каракурты и тому подобное. Следовательно в больницах отсутствуют препараты, которые спасают жизнь больным со смертельной инфекционные болезни, в частности, с ботулизмом.