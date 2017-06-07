В "Охматдет" госпитализировали 5-летнего ребенка, которого жестоко избила мать

На Черниговщине полиция расследует факты жестокого обращения матери с пятилетним ребенком.

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Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

Согласно сообщению, вчера в столичную детскую больницу «Охматдет» со съемочной площадки ток-шоу одного из центральных телевизионных каналов был доставлен 5-летний житель Носовского района Черниговской области. Установлено, что в Киев малыш прибыл вместе с 38-летней матерью для участия в съемках телепрограммы.

В лечебном учреждении медики диагностировали у ребенка ссадины головы, верхних и нижних конечностей, перелом пальца руки, а также многочисленные незначительные телесные повреждения. Общий вывод врачей - «синдром жестокого обращения с ребенком». После обследования малыш был госпитализирован в «Охматдет».

По месту жительства потерпевшего ребенка областной главк полиции направил следственно-оперативную группу. Во время проверки правоохранители установили, что избитый мальчик является самым младшим ребенком в многодетной семье. Отец нигде не работает, состоит на учете в службе занятости. Мать - домохозяйка. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за совершение насилия в семье и невыполнение родительских обязанностей.

Также полицейские опросили в присутствии педагога и психолога несовершеннолетних членов семьи. По словам детей, мать всегда к самому младшему относилась с агрессией, нередко его била и лишала еды.

В то же время, когда семью посещали социальные работники, мать объясняла наличие у младшего сына синяков и ссадин различными хозяйственными причинами. Дети до сих пор молчали о ситуации в семье и не обращались за помощью, потому что боялись реакции матери.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины («злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком»), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

После проведения предусмотренного законодательством судебно-медицинского экспертного исследования женщина будет уведомлена о подозрении в совершении уголовного преступления, добавили в полиции.