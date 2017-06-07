В Киеве СБУ перекрыла контрабандный канал поставок психотропов из Европы

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией перекрыли в Киеве контрабандный канал поставок психотропных веществ из Европы.

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Как сообщил пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что наркодельцы покупали психотропы в одной из европейских стран и рейсовыми автобусами доставляли в Украину.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что один из злоумышленников въехал в страну с «товаром» через пункт пропуска «Ягодин» на Волыни. В столице его встречал сообщник, который обеспечивал реализацию наркотиков в регионе.

Сотрудники СБУ задержали двух наркодельцов на одном из киевских автовокзалов.

При осмотре багажа правоохранители обнаружили 5000 таблеток психотропного препарата МДМА (экстази) и 300 г метамфетамина.

Открыто уголовное производство по ст.307 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности остальных участников наркогруппировки.