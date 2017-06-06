В Киеве к купальному сезону подготовлены 11 пляжей, три из них с "голубым флагом"

В Киеве к открытию купального сезона подготовлено 11 муниципальных пляжей, три из которых – «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица» – получили международную отметку качества «Голубой флаг» как такие, что соответствуют европейским стандартам.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев и генеральный директор КП «Плесо» Денис Пикалов во время проверки готовности пляжей Киева к летнему сезону.

«В этом году паспорта готовности получили 11 столичных пляжей. В Днепровском районе восемь пляжей - «Молодежный», «Венеция», «Предместная Слободка», «Золотой», «Детский», «Радуга», «Тельбин», «Центральный»; в Оболонском – «Вербный» и «Пуща-Водица»; в Деснянском - пляж «Водоворот», - отметил Пантелеев.

В свою очередь Пикалов отметил, что впервые три пляжа города получили международную оценку качества.

«Все пляжи готовы принимать посетителей. Информация о качестве воды для купания будет обновляться еженедельно», - заверил он.

По словам Пантелеева, также в столице подготовлены 17 зон отдыха возле водных объектов, но там отдых без возможности купания. Это: «Довбычка», «Лесная», «Русановская коса», «Березняки», «Веселка», «Верхняя», «Наталка», «Редьчина», «Била», «Троещина», «Галерная», «Осокорки», «Солнечная», «Святошин», «Голубая», «Синеозерная» и «Совская балка».

Купальный сезон, по его словам, открывают после того, как температура воды достигает +18 градусов. Именно такая температура позволяет исследовать состояние воды в реках и озерах, чтобы она была безопасной.

Отдельно Пантелеев остановился на обновленном в этом году парке спецтехники КП «Плесо» - приобретено более десятка автомобилей для ухода и уборки пляжей.

«Также хочу отметить, что на территории пляжей на Гидропарке работает система сбора стоков. Работа таких очистных сооружений позволяет не загрязнять водоемы», - подчеркнул он.

Пляжный патруль сегодня укомплектован 120 спасителями. По словам Пантелеева, их количество регламентируется в соответствии с приказом МВД №270, однако на пляжах города их чуть больше, учитывая большую загруженность зон отдыхающими.