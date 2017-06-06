В Одесской области - вспышка пищевой токсикоинфекции: жители двух сел отравились овечьей брынзой

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, среди жителей сел Кубей и Калчев Болградского района Одесской области зафиксировано шесть случаев заболевания на пищевую токсикоинфекцию, из них один - ребенок.

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Все пострадавшие были госпитализированы в инфекционное отделение Болградской центральной районной больницы, один человек после оказания первой медицинской помощи отказалcя от госпитализации.

Все пострадавшие употребляли свежую овечью брынзу, приобретенную накануне на стихийном рынке в с.Кубей у частного лица.

Для проведения соответствующих лабораторных исследований в очагах отобрано 3 пробы пищевых продуктов, 20 смывов, 5 проб питьевой воды, обследовано 13 контактных лиц.

Специалистам ветеринарной медицины рынков запрещено выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на свежую овечью брынзу.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.