В Одесской области - вспышка пищевой токсикоинфекции: жители двух сел отравились овечьей брынзой
Все пострадавшие были госпитализированы в инфекционное отделение Болградской центральной районной больницы.
Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, среди жителей сел Кубей и Калчев Болградского района Одесской области зафиксировано шесть случаев заболевания на пищевую токсикоинфекцию, из них один - ребенок.
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Все пострадавшие были госпитализированы в инфекционное отделение Болградской центральной районной больницы, один человек после оказания первой медицинской помощи отказалcя от госпитализации.
Все пострадавшие употребляли свежую овечью брынзу, приобретенную накануне на стихийном рынке в с.Кубей у частного лица.
Для проведения соответствующих лабораторных исследований в очагах отобрано 3 пробы пищевых продуктов, 20 смывов, 5 проб питьевой воды, обследовано 13 контактных лиц.
Специалистам ветеринарной медицины рынков запрещено выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на свежую овечью брынзу.
Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.