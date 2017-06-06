В Киеве зафиксирован очередной случай ботулизма: мужчина съел вяленого карася, купленного в "Ашане"

По информации Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр", в Киеве зарегистрирован очередной заболевания ботулизмом.

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Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, киевлянин съел вяленого карася (производитель – ФЛП Меркулов А.В.) промышленного производства, приобретенную в гипермаркете "АШАН" ООО "АШАН УКРАИНА ГИПЕРМАРКЕТ", по адресу: г. Киев, проспект Генерала Ватутина, 2.

Мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья через два дня после употребления рыбы и сразу обратился за медицинской помощью.

Врачи установили предварительный диагноз "ботулизм". Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Александровской клинической больницы Киева.

Проводится эпидемиологическое расследование данного случая.

С целью недопущения реализации в торговой сети (вяленой рыбы) производства ФЛП Меркулов А.В. проинформированы власти, в частности, КГГА, управления Нацполиции, объединение ветеринарной медицины в Киеве.

Было вручены информационные письма руководителям субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность на территории города относительно временного запрета и/или отзыв пищевой продукции (вяленой рыбы) производства ФЛП Меркулов А.В.

По информации, полученной от уполномоченных врачей ветмедицины, продукция (густера в количестве 11 кг 730 г, судак соломка вяленая в количестве 18 кг 196 г, судак вяленый в количестве 10 кг 685 г) отозвана из реализации в супермаркете «АШАН» ООО «АШАН Украина ГИПЕРМАРКЕТ», также отозвано из реализации 405, 01 кг рыбопродукции производства ФЛП Меркулов А.В.

В Кировоградской области указанная продукция может реализовываться в сети ООО «Альянс Маркет», ООО «АШАН УКРАИНА ГИПЕРМАРКЕТ», ООО «ГРУППА РИТЕЙЛА УКРАИНЫ», ООО «ЛАБР», ООО «Дивиал», ООО «ДЖУНА», ООО «АМІАТА», ООО «ТВІЧ», ООО «НОРДОН», ООО «НАГВАЛЬ ФИШ», ООО «ЮНИВЕРСАЛ ФИШ КОМПАНИ».

Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться от употребления в пищу вяленой рыбы производстваФЛП Меркулов А.В. (Кировоградская область, г.Светловодск).