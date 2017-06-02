В Ривне задержали главного врача, который требовал $ 2 тыс за трудоустройство

В Ривне вчера, 1 июня, около 16 часов правоохранители задержали главного врача областного медицинского учреждения во время получения взятки в размере 2 тысячи долларов.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, задержание произошло в рабочем кабинете чиновника.

Взятку он требовал от гражданки за трудоустройство.

По факту принятия предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.