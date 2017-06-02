Житомирщина: из-за загрязнения неизвестным веществом запрещено использовать воду из реки Хоморы

В Житомирской области по факту загрязнения реки Хомора открыто уголовное производство.

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Об этом сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА – руководителя аппарата Алексея Ясюнецького.

Как отмечается, по факту загрязнения неизвестным веществом реки Хомора начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод (водных объектов), если это повлекло загрязнение поверхностных или подземных вод) Уголовного кодекса Украины.

«Мы вместе с представителями управления экологии и природных ресурсов ОГА выезжали и проводили совещание с председателем Барановской райгосадминистрации Николаем Вельчинским и силовиками Барановского района. По факту загрязнения неизвестным веществом реки Хомора начато досудебное расследование», – цитирует пресс-служба облгосадминистрации Ясюнецкого.

Также он сообщил, что представители Госпродпотребслужбы отобрали пробы воды в Хоморе. По результатам лабораторных исследований установлено, что качество речной воды не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, по интенсивности запаха, содержанию плавающих примесей, показателям жесткости и т.п.

Кроме того, по данным ОГА, в Полонском отделении полиции ГУ Нацполиции в Хмельницкой области открыто уголовное производство, в рамках которого назначена экспертиза.

«По результатам экспертизы будут приняты процессуальные решения, в том числе - объявление подозрения. Пока единственным возможным источником загрязнения может быть Понинковская картонно-бумажная фабрика, впрочем, окончательно это будет известно после получения заключения эксперта», - отмечают в Житомирской облгосадминистрации.

Там также сообщают, что, по информации Барановского отделения полиции главного управления Нацполиции в Житомирской области, «в рамках досудебного расследования на допрос было вызвано руководство указанной картонно-бумажной фабрики, но те не явились».

Кроме этого, Барановская райгосадминистрация сообщает, что сейчас воду из Хоморы нельзя использовать ни для каких нужд, запрещено поить ею животных и употреблять в пищу рыбу из реки.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в мае этого года была зафиксирована массовая гибель рыбы в результате загрязнения реки Хомора на территории Барановского района.

По результатам предыдущих анализов специалисты установили, что Хомора периодически загрязняется стоками со стороны Хмельницкой области.

Ситуация получила широкую огласку как в Барановском районе, так и в Житомирской области в целом.

Ущерб, нанесенный окружающей среде вследствие гибели рыбы, сейчас устанавливается.

В июне прошлого года в Житомирской области уже были случаи загрязнения рек Хомора и Случ, но ситуацию удалось стабилизировать.