На Киевщине прекращена деятельность наркогруппировки, которая реализовывала кокаин и экстази

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и прокуратурой прекратили в Киевской области деятельность наркогруппировки, участники которой реализовывали контрабандный кокаин и экстази.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей Киева и области. Наркодельцы сами и через дилеров сбывали «товар» клиентам в столице и других регионах страны. Согласно информации спецслужбы, «тяжелые наркотики» дельцам завозили курьеры из Европы.

«Во время обысков по месту жительства пяти участников наркогруппировки оперативники спецслужбы изъяли более ста граммов кокаина, несколько десятков таблеток экстази, почти один килограмм марихуаны, три боевые гранаты, незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех организаторов и участников наркогруппировки.