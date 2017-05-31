В Херсоне зафиксирован случай ботулизма: женщина ела вяленую рыбу производства "Чудо-Юдо"

По результатам эпидемиологического расследования случаев заболевания ботулизмом среди киевлян специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве установлено, что производителем рыбной продукции, которая реализовывалась гипермаркетом «Караван» и супермаркетом «Мегамаркет» является СПД Меркулов А.В., а поставщиком ООО «ЧУДО-ЮДО» города Светловодск Кировоградской области.

В Киеве с 29 мая 2017 года введен временный запрет на реализацию указанной рыбной продукции.

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Кировоградской для установления причин и условий возникновения случаев заболевания ботулизмом, на предприятии, с продукцией которого пострадавшие связывают свое заболевание 30 мая 2017 года, начали проведение санитарно-эпидемиологического обследования (расследования). Предприятие ФЛП Меркулов А.В. приостановило производство до окончания расследования.

Образцы продукции предприятия-производителя направлены для исследования на определение наличия и типа ботулотоксина Государственного учреждения «Кировоградский областной лабораторный центр».

В настоящее время по результатам проведенной проверки осуществляются меры по отзыву производителем продукции, которая может быть потенциальным источником инфекции.

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Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области сообщает о лабораторно подтвержденный случай ботулизма у женщины 1986 года рождения, который также предположительно связан с употреблением рыбы данного производителя.

Со слов мужа пострадавшей 23 мая 2017 года супруги приобрели карася вяленого в супермаркете «Фреш» в г.Херсон. На следующий день состояние здоровья женщины ухудшилось, утром 26 мая каретой скорой помощи она была госпитализирована в больницу. На сегодня пострадавшая продолжает лечение в реанимационном отделении.

По инициативе Управления Госпродпотребслужбы в г. Херсон вся продукция снята с реализации и помещена на ответственное хранение (сеть «Фреш»).

Госпродпотребслужба рекомендует гражданам временно воздержаться от употребления в пищу вяленой рыбы производства ФЛП Меркулов А.В. и ООО «ЧУДО-ЮДО» города Светловодск Кировоградской области. В случае приобретения в торговых сетях вяленой рыбы указанных выше производителей вернуть эту продукцию магазину.