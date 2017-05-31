В Василькове правоохранители ликвидировали нарколабораторию по изготовлению метадона
В нарколаборатории в Василькове участники организованной группы ежемесячно изготовляли более 1 кг метадона и сбывали его через сеть сбыта наркозависимым лицам Киевской области.
В г. Васильков Киевской области правоохранители ликвидировали нарколабораториюпо изготовлению метадона.
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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, правоохранителями обезврежена организованная группа наркоторговцев в составе 4 человек, которые занимались незаконным производством, хранением, перевозкой наркотиков с целью сбыта, а также незаконным сбытом метадона.
В нарколаборатории в Василькове участники организованной группы ежемесячно изготовляли более 1 кг метадона и сбывали его через сеть сбыта наркозависимым лицам Киевской области, с целью своего незаконного обогащения. Средства от клиентов поступали на банковские карточки участников группы.
«Общая стоимость изъятых наркотических средств на «черном рынке» составляет 1 млн грн», - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что организованная группа действовала с марта по 30 мая 2017 года.
Во время обысков обнаружены и изъяты метадон, амфетамин, денежные средства, банковские карточки, множество телефонов, с помощью которых наркоторговцы связывались с клиентами, принадлежности для взвешивания и расфасовки доз, оборудование для изготовления наркотиков.
Организатор группы задержан в г. Ужгород, а остальные участники - на территории Киевской области.
Задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
За совершение указанного уголовного преступления подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.