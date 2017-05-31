На Херсонщине зафиксирована вспышка сальмонеллеза среди малышей детсада

По оперативному сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы, в Херсонской области зарегистрировано групповое заболевание острой кишечной инфекцией среди воспитанников дошкольного учебного заведения комбинированного типа ясли-сада № 3 Голопристанского городского совета.

С признаками острой кишечной инфекции за медицинской помощью обратились 10 детей, из которых 7 госпитализированы в Херсонскую областную инфекционную больницу. Трое детей лечатся амбулаторно.

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По предварительным результатам лабораторных исследований, у кладовщика и повара заведения обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Детское учреждение закрыто с 28 мая 2017 года. Специалистами проводится эпидемиологическое расследование.