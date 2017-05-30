В Киеве из-за ботулизма умер человек: съел вяленую рыбу, купленную в супермаркете

По информации Киевского лабораторного центра Минздрава Украины, в Киеве зарегистрирован летальный случай от ботулизма и два случая заболевания ботулизмом у киевлян, которые употребляли в пищу вяленую рыбу промышленного производства, приобретенную в торговой сети города.

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Летальный случай заболевания ботулизмом зарегистрирован у гражданина 1976 года рождения, который употреблял в пищу вяленую рыбу (леща непотрошенного) промышленного производства.

В других двух случаях заболевания ботулизмом, пострадавшие также свое заболевание связывают с употреблением в пищу тарани и вяленого карпа промышленного производства.

Рыба была произведена предприятием, расположенным в г.Светловодск Кировоградской области, приобретенная в гипермаркете "Караван" ООО "ГРУППА ритейла УКРАИНА", по адресу: г.. Киев, проспект Академика Глушкова, 13-б и супермаркете «Мегамаркет» ООО «Лабро», по адресу: г.. Киев, ул. Антоновича, 50.

Мероприятия по локализации и ликвидации проводятся совместно с Управлением защиты экономической безопасности Национальной полиции Украины.

В Киеве запрещена реализация указанной продукции, гражданам, которые ее приобрели, настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления в пищу.