В Киеве из-за ботулизма умер человек: съел вяленую рыбу, купленную в супермаркете
Рыба была произведена предприятием, расположенным в Светловодске Кировоградской области, куплена в "Караване" на просп.Глушкова и «Мегамаркете» на ул. Антоновича, 50.
По информации Киевского лабораторного центра Минздрава Украины, в Киеве зарегистрирован летальный случай от ботулизма и два случая заболевания ботулизмом у киевлян, которые употребляли в пищу вяленую рыбу промышленного производства, приобретенную в торговой сети города.
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Летальный случай заболевания ботулизмом зарегистрирован у гражданина 1976 года рождения, который употреблял в пищу вяленую рыбу (леща непотрошенного) промышленного производства.
В других двух случаях заболевания ботулизмом, пострадавшие также свое заболевание связывают с употреблением в пищу тарани и вяленого карпа промышленного производства.
Рыба была произведена предприятием, расположенным в г.Светловодск Кировоградской области, приобретенная в гипермаркете "Караван" ООО "ГРУППА ритейла УКРАИНА", по адресу: г.. Киев, проспект Академика Глушкова, 13-б и супермаркете «Мегамаркет» ООО «Лабро», по адресу: г.. Киев, ул. Антоновича, 50.
Мероприятия по локализации и ликвидации проводятся совместно с Управлением защиты экономической безопасности Национальной полиции Украины.
В Киеве запрещена реализация указанной продукции, гражданам, которые ее приобрели, настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления в пищу.