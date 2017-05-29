В результате обстрела Красногоровки ранены и травмированы восемь мирных жителей

В результате обстрела боевиками Красногоровки Донецкой области восемь мирных жителей получили ранения и травмы.

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Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«Восемь местных жителей Красногоровки получили ранения и травмы», - говорится в сообщении.

По данным наблюдательной группы украинской стороны СЦКК, в ходе обстрела города боевики применили реактивную систему залпового огня. На месте специалисты выявили останки более десятка реактивных снарядов.

Также сообщается, что в результате обстрела поврежден автомобиль скорой помощи, три частных транспортных средства.

Как сообщал УНИАН, 28 мая утром боевики обстреляли Красногоровку. По данным полиции, в результате обстрела повреждены 7 домов. Кроме того, снаряды попали в больницу и школу, что привело к возникновению пожара.

Украинская сторона СЦКК сообщила, что в результате обстрела трое женщин получили легкие ранения.