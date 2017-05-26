На Житомирщине мать до смерти избила своего полумесячного младенца

В Житомирской области правоохранители вчера, 25 мая, задержали мать по подозрению в нанесении смертельных телесных повреждений ее двухнедельному сыну.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

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По ее словам, вчера в селе Паволоч Попельнянского района полиция задержала 26-летнюю местную жительницу.

Это произошло после того, как в Попельнянское отделение полиции 24 мая около 22.30. от врачей «скорой» поступило сообщение о смерти ребенка. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти младенца стал перелом костей черепа с повреждением головного мозга. Во время выяснения обстоятельств происшествия полиция выяснила, что к причинению травм причастна его 26-летняя мать.

«Женщина призналась, что несколько раз ударила сына рукой, когда не смогла успокоить», - сообщил УНИАН начальник Попельнянского отделения полиции Сергей Рябушенко.

На данное время происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Женщину задержали, сегодня будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения.

Согласно действующему законодательству, женщине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.