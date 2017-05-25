6-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа, спасая кота: ребенок в тяжелом состоянии

В Черновцах сегодня 6-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа многоэтажного жилого дома по улице Русской.

Читайте такжеВ Одессе девушка выпала из окна 8-го этажа во время попытки сделать селфи

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

В ведомстве отметили, что инцидент случился сегодня, примерно, в 14.30. Следственно-оперативная группа предварительно установила, что девочка игралась со своим котом, который подошел к открытому окну и выпал из него. Девочка, пытаясь спасти кота, упала вслед за ним. Отмечается, что животное погибло на месте.

Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в отделении детской травматологии больницы скорой медицинской помощи. По предварительной информации, врачи поставили девочке диагноз - закрытая черепно-мозговая травма.