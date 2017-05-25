На Тернопольщине учительница младших классов торговала наркотиками

В Борщевском районе Тернопольской области вчера, 24 мая, задержали двух местных жителей, которые на протяжении нескольких месяцев торговали амфетамином.

Читайте такжеВ Харькове задержали "черного аптекаря", который изготавливал наркотики для США, Японии и стран Европы

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Тернопольской области, одним из наркоторговцев оказалась учительница младших классов, которой помогал местный безработный.

В обязанности женщины входила фасовка и хранение амфетамина, а ее сообщник искал клиентов и передавал товар. За грамм амфетамина торговцы просили 300 грн.

Мужчина и женщина также сбывали товар дистанционно, через так называемые «закладки». Женщина прятала в определенное место пакет с дозой наркотика, о месте сообщала покупателю, а он забирал наркотики, оставив в указанном месте деньги. Во время очередной «закладки» женщину задержали. Позже задержали ее помощника.

Обоих подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

Мужчина и женщина в содеянном сознались. Им инкриминируют ст. 307 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).