На Львовщине семерых подростков госпитализировали с алкогольным отравлением

В Львовской области семерых подростков в возрасте от 12 до 15 лет госпитализировали с диагнозом «алкогольное отравление».

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Львовской области, в Перемышлянское отделение полиции 24 мая в 18.35 поступило сообщение от фельдшера районной больницы о том, что скорой помощью к ним доставили пятерых ребят в возрасте от 12 до 15 лет с алкогольным отравлением. Еще двое ребят в возрасте 13 и 14 лет с таким же диагнозом на скорой помощи были доставлены во Львов и госпитализированы в реанимационное отделение 8-й больницы.

Предварительно установлено, что подростки распивали самогон.

Все пострадавшие - воспитанники учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательное учебное заведение І-ІІІ ступеней – дошкольное учебное заведение» села Романов Перемышлянского района, жители сел Подъярков и Романов Перемышлянского района. В самом тяжелом состоянии – двое братьев в возрасте 12 и 13 лет.

Проверяется, употребляли ли дети алкоголь на территории учебного заведения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.