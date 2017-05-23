В Сумской области создадут аналог американской службы "911"

В Сумской области планируется создание центров безопасности громады - аналога действующей в США службы «911».

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель офиса реформ в Сумской области Александр Хоруженко.

«Руководители ОТГ Сумской области посетили г. Красный Лиман Донецкой области, где изучали опыт создания и функционирования Центра безопасности громады. Первый и уникальный проект объединения усилий ГСЧС, Национальной полиции, медицинской службы и др. в одном коммунальном учреждении, которое создано для защиты жителей громады в любой ситуации. По сути, это аналог американской службы «911» с единой диспетчерской службой... В Сумской области мы предусматриваем начать процесс планирования таких учреждений уже в 2017 году», - отметил Хоруженко.

По его информации, стоимость создания такого центра для громады составит от 5 млн грн.