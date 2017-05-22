Сумщина передала в зону АТО передвижной медицинский пункт

Из Сумской области в зону АТО передали передвижной медицинский пункт.

Читайте такжеВ Бердичеве обновлен центр неврологической помощи участникам АТО

Как сообщил УНИАН председатель Сумского районного совета Вадим Акперов, медицинский пункт на колесах представляет собой многосекционный фургон на базе КамАЗ, оснащенный системами жизнеобеспечения и медицинской техникой, где есть отсеки для приема пациентов, современное лечебное и диагностическое оборудование, душевые кабины и кабинет отдыха.

«Только что передали военным восстановленный передвижной медицинский пункт. Спасибо аграриям Сумского района за финансовую поддержку этого проекта. Почти месяц продолжалась работа, порядка 140 тыс. грн было потрачено на восстановление. И уже сейчас, прямо из Сум, авто отправляется на восток. Сумской район и в дальнейшем будет поддерживать наших ребят на Донбассе», - подчеркнул Акперов.