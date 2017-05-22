В Харькове задержали "черного фармацевта", изготовлявшего наркотики для США, Японии и стран Европы

Сотрудники прокуратуры, полиции и работники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы 18 мая задержали в Харькове организатора нарколаборатории.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

«30-летний мужчина находился в розыске за аналогичное преступление, совершенное на территории Одессы и скрывался от органов следствия», - отметили в пресс-службе.

Установлено, что подозреваемый организовал производство метамфетамина в одной из квартир в центре Харькова, где вместе с соучастниками изготавливал наркотики для распространения на территории Украины и за рубежом. Контакты между поставщиком и заказчиками были налажены в интернете.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли около 60 г расфасованных наркотиков, а также 20 л прекурсоров и фасовочное оборудование.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации производства, контрабанды метамфетамина (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311, ч. 313 Уголовного кодекса Украины).

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУ НП в Одесской области, в Харькове задержан «лаборант», который задерживался правоохранителями в июне 2016 года и скрывался от следствия.

«Он организовал лабораторию по изготовлению метамфетамина высокого качества, который реализовывали контрабандной в Европу. Выявленные 60 грамм готового наркотика были расфасованы для отправки зарубежным заказчикам. Также изъято большое количество химического оборудования, фасовочная аппаратура, специальные почтовые конверты для упаковки посылок», - сообщили в главке.

Установлено, что задержанный и его подельники изготавливали наркотики высокого качества для распространения в Украине, а также в таких странах как США, Германия, Швейцария, Япония, Австралия, Польша, Великобритания, Греция.

В настоящее время фигурант доставлен в Одессу для проведения следственных действий.

Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.