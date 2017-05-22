Киев выделил 41 млн грн на борьбу со СПИДом

На выполнение целей Fast Track Cities городской целевой программой по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы из городского бюджета на 2017 год предусмотрено около 41 млн грн.

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Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время участия в акции «#Незабытые», посвященной Дню памяти людей, умерших от СПИДа.

«В первом квартале 2017 года обследовано на ВИЧ 52,7 тысячи человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Мы более широко стали применять быстрые тесты (увеличение на 26%), при этом возросла и результативность тестирования: выявлено 758 ВИЧ-положительных людей, в том числе 255 человек по результатам экспресс-тестирования. Количество взятых на учет людей с ВИЧ в первом квартале 2017 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42% (с 384 до 544 человек), что является лучшим результатом выявления за весь период эпидемиологического наблюдения. Таким образом мы продолжаем сокращать разрыв в первых «90» (90% людей, живущих с ВИЧ, знают свой ВИЧ-статус) и уже на начало мая увеличили по сравнению с началом 2016 года процент людей, которые знают свой ВИЧ-статус и находятся под медицинским наблюдением, с 47% до 51%. Цель до конца 2017 года – 63%. В общем сейчас под медицинским наблюдением находится около 12 500 человек», – рассказал Поворозник.

Он отметил, что в рамках реформирования отрасли здравоохранения продолжается активное вовлечение в систему оказания медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД. Сегодня в 50 заведениях предоставляются услуги экспресс-тестирования на ВИЧ, как за средства г. Киева, так и за счет помощи международных донорских организаций. Все врачи-инфекционисты районных управлений здравоохранения прошли подготовку по основам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции/СПИД.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 16 мая по 29 июня проходит бесплатная акция по тестированию на ВИЧ. Во время проведения мероприятий киевляне и гости столицы смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ в специально оборудованном медицинском автотранспорте или стационарных пунктах.