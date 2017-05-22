Киев выделил 41 млн грн на борьбу со СПИДом
Киев выделил 41 млн грн на выполнение целей инициативы по преодолению СПИДа Fast Track Cities.
На выполнение целей Fast Track Cities городской целевой программой по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы из городского бюджета на 2017 год предусмотрено около 41 млн грн.
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Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время участия в акции «#Незабытые», посвященной Дню памяти людей, умерших от СПИДа.
«В первом квартале 2017 года обследовано на ВИЧ 52,7 тысячи человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Мы более широко стали применять быстрые тесты (увеличение на 26%), при этом возросла и результативность тестирования: выявлено 758 ВИЧ-положительных людей, в том числе 255 человек по результатам экспресс-тестирования. Количество взятых на учет людей с ВИЧ в первом квартале 2017 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42% (с 384 до 544 человек), что является лучшим результатом выявления за весь период эпидемиологического наблюдения. Таким образом мы продолжаем сокращать разрыв в первых «90» (90% людей, живущих с ВИЧ, знают свой ВИЧ-статус) и уже на начало мая увеличили по сравнению с началом 2016 года процент людей, которые знают свой ВИЧ-статус и находятся под медицинским наблюдением, с 47% до 51%. Цель до конца 2017 года – 63%. В общем сейчас под медицинским наблюдением находится около 12 500 человек», – рассказал Поворозник.
Он отметил, что в рамках реформирования отрасли здравоохранения продолжается активное вовлечение в систему оказания медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД. Сегодня в 50 заведениях предоставляются услуги экспресс-тестирования на ВИЧ, как за средства г. Киева, так и за счет помощи международных донорских организаций. Все врачи-инфекционисты районных управлений здравоохранения прошли подготовку по основам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции/СПИД.
Как сообщал УНИАН, в Киеве с 16 мая по 29 июня проходит бесплатная акция по тестированию на ВИЧ. Во время проведения мероприятий киевляне и гости столицы смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ в специально оборудованном медицинском автотранспорте или стационарных пунктах.