В Сумской области пройдут международные медицинские ралли

В Сумской области с 31 мая по 2 июня состоятся международные соревнования бригад экстренной медицинской помощи «Сумские медицинские ралли-2017».

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Об этом УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

«Это беспрецедентные соревнования в рамках международной научно-практической конференции по вопросам оказания экстренной медицинской помощи и деятельности службы медицины катастроф в зоне АТО», - сказал он.

По словам Бутенко, в мероприятии примут участие 40 команд из всех регионов Украины, а также представители из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Молдовы, Беларуси, Казахстана, США и Всемирной организации здравоохранения.

Торжественное открытие соревнований состоится 31 мая на площади Независимости Сум.