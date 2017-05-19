К летнему сезону в Киеве планируют открыть 11 пляжей для купания.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

Читайте такжеOт украинских продуктов птицеводства отказываются из-за высокопатогенного вируса гриппа

В частности, в Днепровском районе заработают 8 пляжей – «Молодежный», «Венеция», «Предмостная Слободка», «Золотой», «Детский», «Радуга», «Тельбин», «Центральный»; в Оболонском – «Вербный» и «Пуща-Водица»; в Деснянском – пляж «Черторый».

Отмечается, что на все пляжи планируется получить паспорта.

Кроме того, киевляне и гости города смогут отдыхать в 17 зонах отдыха у водных объектов, но без возможности купания. Это: «Довбычка», «Лесная», «Русановская коса», «Березняки», «Радуга», «Верхняя», «Наталка», «Редьчина», «Белая», «Троещина», «Галерная», «Осокорки», «Солнечная», «Святошин», «Голубая», «Синеозерная» и «Совская балка».

Как отметил директор департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Андрей Фищук, впервые в истории Киева три пляжа – «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица» принимают участие в международной программе «Голубой флаг».

Это международная награда, которая ежегодно вручается пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Соответствие критериям «Голубого флага» требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения.

Предполагается, что за безопасностью на воде будут наблюдать спасатели на 21 посту. Все они проходят тщательный отбор, тестирование в бассейне и собеседование с моделированием кризисных ситуаций, а также имеют профессиональную подготовку – 52 часа обучения с инструкторами.

«Спасательные посты оснащены современным специализированным оборудованием: 2 гидроцикла, 10 моторных лодок, тюбы нового поколения, сапборды и дефибрилляторы. К началу летнего сезона проводятся работы по водолазному обследованию и очистке подводной части акватории пляжей, устанавливаются ограждающие буи и оформляются паспорта подводной части», - говорится в сообщении.

Кроме того, для купания маломобильных групп населения на пляжах «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица» город приобрел 5 кресел-амфибий, пользоваться которыми поможет специально подготовленный персонал.

В департаменте отметили, что к купальному сезону в зонах отдыха «Детская», «Золотая» и «Радуга» проведена санитарная подсыпка песка и очистка территорий от бытового мусора, противолептоспирозные, противоклещевые и противомалярийные мероприятия. Расконсервированы и установлены контейнеры и урны для мусора, топчаны, кабинки для переодевания, фонтанчики для питьевой воды.

Также в ведомстве заверили, что проведена дезинфекция и промывка водопроводной сети для питьевой воды.

«Продолжаются лабораторные исследования проб питьевой воды, воды поверхностных водоемов и песка (почвы). Также заключен договор на отлов, стерилизацию, содержание бездомных животных», – добавили в департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

Проведена дезинфекция и промывка водопроводной сети для питьевой воды.