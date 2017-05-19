В Николаеве несколько часов не работала линия скорой помощи "103"
Прокуратура начала расследование.
Прокуратура Николаевской области начала уголовное производство по факту прекращения 18 мая работы линии «103» скорой медицинской помощи.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, производство начато по факту повреждения линии связи, в результате чего на несколько часов была приостановлена работа линии «103».
В четверг, 18 мая, примерно с 11.00 до 14.00 линия «103» в Николаеве не работала.
Уголовное производство начато по ст. 360 УК Украины (умышленное повреждение линий связи).
Досудебное расследование поручено Центральному отделу полиции Главного управления Нацполиции в области.
В рамках производства будет установлено, носили ли такие действия умышленный характер и были ли соответствующие разрешения на проведение ремонтных работ.