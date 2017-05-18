На программу "Дети. Семья. Столица" выделены дополнительные средства

Киевская городская рада дополнительно выделила 21,5 млн грн на целевую программу “Дети. Семья. Столица на 2016-2018 годы”.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, решение сегодня на пленарном заседании поддержал 91 депутат.

Программа реализуется по трем основным направлениям: защита прав и интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, социальная работа с уязвимыми категориями семей, а также внутренне перемещенными лицами и семьями участников АТО. Наряду с этим, программой финансируется деятельность 13 заведений социальной направленности, которые оказывают специализированные услуги населению.

Согласно изменениям, увеличены объемы финансирования мероприятий программы на 2017 год на 21,5 млн грн, в том числе за счет средств общего фонда – 12,8 млн грн и средств специального фонда на проведение капитального ремонта и приобретение предметов длительного пользования – 8, 7 млн грн.