Вчера в Одессе трижды "минировали" городскую больницу

В Одессе вчера полиция проверяла третье за день сообщение о минировании здания – больницы.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Одесской области, 17 мая в 15.40 на линию «102» поступило сообщение от неизвестного о том, что заминировано здание городской клинической больницы № 5. Она располагается в центре Одессы, по улице Троицкой, 37.

Здание больницы и прилегающая территория проверялись на наличие взрывчатых веществ и устройств. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и взрывотехнической службы.

Были эвакуированы пациенты и медики, а также посетители поликлиники, находящейся через дорогу от больницы.

Как сообщал УНИАН, вчера днем в полицию поступили два сообщения о якобы заминированных зданиях судов, расположенных в разных районах города. Из зданий эвакуировали 260 человек, строения и прилегающие территории судов тщательно проверялись на наличие взрывчатых веществ и устройств. Таковых в ходе проверки не выявлено.

Полиция проводит розыскные мероприятия по установлению лица, предоставившего ложные сведения в полицию.