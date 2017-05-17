В Краматорске с отравлением госпитализированы пятеро школьников

В Краматорскес отравлением госпитализированы пятеро учеников общеобразовательной школы.

Читайте такжеНа Херсонщине зафиксирована вспышка гепатита среди школьников

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в Детское территориальное медицинское объединение городской больницы №3 Краматорска сегодня, 17 мая, примерно в 10:00 каретой скорой помощи доставлены пятеро учеников общеобразовательной школы с признаками отравления.

«В настоящее время установлено, что один из учеников 6-го класса принес на урок кристаллы медного купороса из так называемого набора для экспериментов, который легально продается в детских магазинах. Четверо одноклассников облизали кристаллы, а пятый - один из них - проглотил», - говорится в сообщении.

С острыми желудочными болями школьники были доставлены в детскую больницу.

Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное.

Сведения по данному факту внесены в журнал Единого учета. Выясняются все обстоятельства произошедшего.