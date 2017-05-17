Зафиксировано более 20 случаев взяточничества руководителем медобъединения МВД во Львове

Правоохранители задокументировали более 20 эпизодов вымогательства и получения взятки начальником государственного учреждения «Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Львовской области».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона.

«В течение февраля - мая 2017 года военной прокуратурой Львовского гарнизона совместно с управлением защиты экономики во Львовской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины задокументировано более 20 эпизодов вымогательства и получения неправомерной выгоды начальником государственного учреждения «Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Львовской области», - говорится в сообщении.

Денежные средства на общую сумму 150 тыс. грн от граждан Украины вымогались за решение вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью, а также передачей в нарушение существующего порядка в аренду помещений подчиненного должностному лицу учреждения.

В ведомстве напомнили, что руководитель госучреждения задержан в понедельник, 15 мая, во время получения очередной неправомерной выгоды в размере 6 тыс. грн.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия и обыски по месту жительства фигуранта дела.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрании меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Как сообщал УНИАН, во Львове 15 мая работники Военной прокуратуры Западного региона совместно с оперативниками одного из подразделений ГУ Нацполиции Львовской области задержали во время получения неправомерной выгоды руководителя территориально-медицинского объединения МВД Украины по Львовской области. Взятку в размере 6 тыс. грн он получил от предпринимателя за предоставление в аренду помещения в возглавляемом им медицинском учреждении.