На Днепропетровщине ликвидирована нарколаборатория по изготовлению метамфетамина

В райцентре Покровское Днепропетровской области Служба безопасности Украины вчера, 15 мая, ликвидировала мощную нарколабораторию по изготовлению метамфетамина.

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Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в области, нелегальное производство наркотиков было организовано на частном предприятии по обслуживанию автомобилей.

Ежемесячно сбыт наркотиков приносил организаторам нарколаборатории около 300 тыс. грн дохода.

Оперативники спецслужбы задержали 40-летнего организатора производства психотропов и двух его сообщников по местам проживания.

Во время обыска правоохранители изъяли у задержанных химические соединения и оборудование для изготовления психотропов, а также боеприпасы - 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-18 и РПГ-26; 2 гранаты РГД-5 и 5 гранат к подствольному гранатомету, а также 630 патронов калибра 5,45.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство психотропных веществ).

Продолжаются неотложные следственные действия.