В Киеве проходит бесплатная акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию

С 16 мая по 29 июня в Киеве пройдет бесплатная акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию.

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Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, профилактически-диагностическую общегородскую акцию проведет Киевский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом при поддержке Представительства Фонда АнтиСПИД-США в Украине.

По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Дмитрия Турчака, анализ на ВИЧ смогут сдать все желающие в удобное для себя время.

«Во время проведения мероприятий киевляне и гости столицы смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ в специально оборудованном медицинском автотранспорте или в стационарных пунктах. Предоставление конфиденциальных, добровольных, качественных услуг по тестированию будет проходить подготовленными специалистами Киевского городского центра СПИДа с применением быстрых тестов», - рассказал Турчак.

Мероприятие будет проходить в рамках реализации Городской целевой программы противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы.

Согласно графику проведения акции, тестирование состоится:

в Святошинском районе - 16 мая (ст. м. «Академгородок», 17:00-20:00), 25 мая (площадка возле кинотеатра «Лейпциг», 17:00-20:00), 6 июня (ул. Подлесная, 1, 17:00-20:00), 29 июня (ст. м. «Академгородок», 17:00-20:00);

в Оболонском районе - 18 мая (ул. Полярная, 7, 17:00-20:00), 8 июня (перекресток ул. Вышгородской и пр. Правды, 17.00-20.00), 24 июня (Пуща-Водица, площадка возле конечной остановки транспорта, 15.00-19.00);

в Днепровском районе - 20 мая (Труханов остров, площадка возле пешеходного моста, 15:00-19:00), 27 мая (ст. м. «Гидропарк», площадка за Венецианским мостом, 16:00-19:00), 20 июня (б-р Перова, ТЦ «Квадрат», 17.00-20.00);

в Шевченковском районе - 23 мая (ст. м. «Шулявская», 17:00-20:00);

в Голосеевском районе - 30 мая (ст. м. «Теремки», 17:00-20:00);

в Дарницком районе - 1 июня (пр. Лесной, 39, 17:00-20:00), 15 июня (ст. м. «Осокорки», 17.00-20.00), 27 июня (ул. Алма-Атинская, 109, 17.00-20.00);

в Подольском районе - 10 июня (Куреневский парк, возле центрального входа, 15.00-19.00), 22 июня (пр. Свободы, 24, ТЦ «Континент», 17.00-20.00);

в Печерском районе - 13 июня (ст. м. «Печерская», 17.00-20.00).